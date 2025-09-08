Catalunya empieza este lunes el curso marcado por la mejora de la atención a necesidades educativas

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño al colegio, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Hay 2.247 alumnos menos matriculados pero aulas "con mayor complejidad", según Niubó

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya empezará este lunes el curso escolar 2025-2026, marcado por la mejora de la atención a las necesidades de apoyo educativo y el impulso de la detección de las dificultades de aprendizaje, así como la eliminación de los móviles en toda la etapa obligatoria y la apuesta por la mejora de los resultados educativos.

El curso comienza el lunes para Infantil, Primaria y ESO y el viernes para Bachillerato y FP: 1,3 millones de alumnos son de régimen general, que engloba Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y grados de FP; 129.880 de régimen especial, que incluye las enseñanzas de música y artes; 70.000 de formación de adultos; y 78.755 de enseñanzas a distancia.

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, aseguró este pasado miércoles que hay un aumento de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (8.964 más), por lo que se refuerza el personal educativo.

Según ella, habrá aulas con menos alumnos pero "con mayor complejidad", debido al incremento de alumnos con necesidades educativas y a niños y jóvenes recién llegados a Catalunya.

"Esto implica más complejidad a la hora de atender al alumnado y el conjunto del grupo. Tenemos que poner recursos porque nos jugamos la igualdad de oportunidades", y asegura que el personal de apoyo más especializado ya se está incorporando para atender a la diversidad, así como también habrá un psicólogo por servicio territorial y nuevos asistentes para niños con TEA o necesidades de apoyo educativo.

INCLUSIÓN

Además, este curso se aumenta el personal de atención educativa (PAE) y de administración y servicios (PAS) en 552 dotaciones (4.033 de PAE y 4.610 de PAS); y también habrá 200 aulas más de acogida (con 1.363, de estas 19 aceleradas).

Por otro lado, Educació llevará a cabo varios programas para fomentar la inclusión del alumnado, como el de detección para la promoción del aprendizaje, que se hará en 1º y 3º de Primaria con pruebas para detectar posibles dificultades vinculadas a la competencia oral y lectora, y que será voluntario para los centros.

También se hará un piloto para mejorar la atención integral a niños con trastorno del neurodesarrollo o dificultades de aprendizaje, en coordinación con Salud y Derechos Sociales, que se realizará en Manresa y Sabadell (Barcelona).

RESULTADOS EDUCATIVOS

Otro de los objetivos de la consellera es mejorar los resultados educativos, concretamente con miras a las pruebas PISA, cuyos nuevos resultados se prevé que se den a conocer este año.

Se ampliará la red de refuerzo de las matemáticas y de la competencia lectora con programas orientados a los centros que "tienen más margen de mejora en determinadas materias": este curso, en matemáticas más de 800 centros recibirán este refuerzo y lo harán más de 500 en el ámbito de la comprensión lectora.

ALUMNADO

Según datos de la Conselleria, este curso cuenta con 2.247 alumnos menos matriculados, en comparación con el anterior, y habrá un total de 83.949 dotaciones docentes (1.672 docentes más respecto al anterior).

La previsión es de 251.561 alumnos matriculados en Infantil (frente a los 253.853 del pasado curso); 440.626 en Primaria el curso pasado eran 444.149); y 338.525 en ESO (344.924 el curso pasado); 103.811 en Bachillerato (frente a 101.822) y 161.016 de FP (ante 159.907 el curso pasado).

Además, este curso el 95,2% de los grupos de I3 saldrán con una ratio igual o inferior a 20 alumnos por docente, y en Secundaria el 97,1% tendrán una ratio inferior o igual a 30 alumnos por docente.