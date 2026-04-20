Catalunya encarga a la OCDE formar a 100 funcionarios sobre eficiencia y mejora normativa

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en un acto en el Palau de la Generalitat sobre mejora de la regulación normativa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el marco del proyecto de colaboración con la Generalitat para analizar y mejorar el sistema normativo de Catalunya, formará a un centenar de funcionarios catalanes sobre la mejora de la política regulatoria.

Es una de las tareas que llevarán a cabo representantes de la OCDE en Catalunya, que han presentado este lunes en el Palau de la Generalitat los siguientes pasos a seguir después de que a finales de 2025 el Govern y esta organización firmaran el proyecto de colaboración sobre la política regulatoria.

Han participado en el acto el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, el secretario del Govern, Javier Villamayor, el director adjunto de Gobernanza Pública de la OCDE, Janos Bertok, y el jefe de la División de Política Regulatoria de la OCDE, Daniel Trnka; y ha contado con representantes de sectores económicos, sociales, profesionales y de la administración.

TRES FASES

El proyecto todo el sistema regulatorio catalán, en base a las buenas prácticas propuestas por la OCDE y en comparación con otros países, y emitirá un informe tras el análisis que empieza esta misma semana, en que representantes de la OCDE estarán en Catalunya y mantendrán reuniones y encuentros con representantes institucionales, empresas y organizaciones.

Este informe analizará la situación actual e incluirá recomendaciones específicas para Catalunya, en ámbitos como la evaluación del impacto regulatorio, simplificación administrativa o gobernanza multinivel, que se prevé que se empiecen a aplicar por parte del Govern a finales de 2026.

En este periodo, habrá acciones de ayuda a la capacitación, que incluirá la formación a los 100 funcionarios, pero también otros proyectos de evaluación de políticas públicas y proyectos piloto.

En tercer lugar, se mantendrán reuniones de seguimiento y asesoramiento de la implementación de las recomendaciones y cada 6 meses se publicarán informes de progreso, en un proyecto que ha de culminar en julio de 2027.

Catalunya es "la primera comunidad autónoma" que evalúa la forma en que se hacen y se aplican las normas mediante la OCDE, en un ejercicio que quiere servir para impulsar mejores políticas normativas en el resto de autonomías, y el objetivo es que las aportaciones sirvan también para mejoras en políticas prioritarias para el Ejecutivo, como el acceso a la vivienda.

JAUME DUCH

En su intervención, Duch ha destacado que con este proyecto se examinará a Catalunya con los mismos indicadores que la OCDE utiliza para analizar a los 38 países miembros de la organización, por lo que se podrá avanzar "en coherencia con la agenda europea de simplificación".

Ha dicho que la calidad de las normas es prioridad en muchos países, y también para el Govern, porque es un factor "clave" en la competitividad de Catalunya, y ha valorado que un exceso de regulación puede llevar a la parálisis de la administración.

"El sector público es insostenible e imposible gestionar si no salimos al paso de la tendencia a introducir cada vez más y más compleja regulación, aunque sea con propósitos tan poco cuestionables en sí mismos como garantizar la transparencia, la integridad, la eficacia, la eficiencia en la gestión pública y combatir la corrupción", ha reflexionado.

JANOS BERTOK

Por su parte, Bertok ha señalado el desafío para las administraciones que supone la buena regulación, y ha sostenido que la ciudadanía y las empresas, en base a encuestas de la propia OCDE, lo consideran una preocupación: "4 de cada 5 empresas sufren por las cargas normativas complejas", ha ejemplificado.

Se ha mostrado con ganas de empezar el proyecto y ha augurado que podrá tener un buen impacto: "Porque os escucharemos, porque iremos recogiendo toda la información y trabajaremos con vosotros para desarrollar estas recomendaciones técnicas y también una hoja de ruta que sea útil, eficaz y eficiente para vosotros".

JAVIER VILLAMAYOR

El secretario Villamayor ha reflexionado que, aunque Catalunya ha avanzado en este ámbito, hay margen de mejora: "Muchas veces ciudadanía y empresas ven la regulación como un laberinto opaco y no como una herramienta que genera confianza y garantías".

Ha sostenido que la regulación es más necesaria que nunca, y que no es una apuesta técnica solamente, sino política: "como sociedad, como gobiernos, debemos hacer frente a unas transformaciones profundas", y ha señalado la dificultad de hacerlo en un contexto complejo y con mucha incertidumbre.

Se ha comprometido, desde el Govern, a facilitar toda la información a la OCDE para su informe, a no guardarlo cuando se emita "en un cajón" y a dar una respuesta al mismo con un plan de seguimiento, hitos y calendarios concretos.