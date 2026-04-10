Catalunya firma un acuerdo con Paiporta (Valencia) para su "reconstrucción" cultural tras la dana

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y el alcalde de Paiporta (Valencia), Vicent Ciscar, en la firma del convenio - CULTURA

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y el alcalde de Paiporta (Valencia), Vicent Ciscar, han firmado un convenio de colaboración institucional entre el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y el consistorio para impulsar la "reconstrucción" social y cultural del municipio, afectado por la dana de 2024.

El acuerdo establece que el TNC asesorará en la reconstrucción del auditorio municipal así como también se cederá un fondo de libros para la biblioteca, entre otras actuaciones, informa este viernes el departamento en un comunicado.

En el acto de firma, en Paiporta, Hernández ha afirmado que "reavivar la cultura es clave para volver a disponer de espacios de encuentro, para reconstruir el relato colectivo y para reforzar el sentimiento de pertenencia", y destaca que el ayuntamiento haya situado la reconstrucción cultural como prioridad.

Por su parte, Ciscar ha dicho que este acuerdo "simboliza la importancia que adquiere la cooperación y el diálogo territorial, especialmente cuando se comparte una misma base cultural y lingüística".

Este acuerdo quiere establecer un marco de colaboración para la promoción conjunta de actividades culturales, especialmente en el ámbito de las artes escénicas y el catalán: el TNC ofrecerá su asesoramiento en la reconstrucción del Teatre Auditori de Paiporta y se estudiará la posibilidad de llevar espectáculos en gira del TNC.

El convenio también incluye la cesión por parte del TNC de una colección de libros especializados en teatro a la Biblioteca de Paiporta, y se estudiará la posibilidad de que colabore en el programa Llegir el Teatre.