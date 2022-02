Catalunya implantará un nuevo Bachillerato general en unos 20 centros en septiembre

Se duplicarán las horas para optativas y los alumnos podrán escoger cualquiera

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat prevé implantar un nuevo Bachillerato general en unos 20 centros el próximo curso 2022-2023, han informado este viernes fuentes del departamento.

Será el primer despliegue del decreto de Bachillerato que está ultimando la Conselleria y que remitirá a los centros a finales de mes para recabar sus aportaciones.

Se empezará por centros que sean de nueva creación o que asuman Bachillerato por primera vez, y que ya hayan experimentado con la hibridación; pueden ser públicos o privados.

El texto, según han explicado dichas fuentes, prevé "abrir la puerta" a una expansión gradual de dicho Bachillerato general, que se plantea como un programa muy configurable a los gustos del alumno y que tiene en cuenta que los estudios superiores son cada vez menos acotados.

Así, en primero de Bachillerato, de las 14 horas actuales de materias comunes se pasará a 12, las de modalidad pasarán de 12 a 9 y el cupo restante servirá para ampliar las horas de materias optativas de 4 a 9.

Los alumnos podrán escogerlas libremente, mientras que hasta ahora estaban ceñidos a cursar las optativas de la modalidad de Bachillerato que hubieran escogido; incluso podrán escoger asignaturas de Formación Profesional si se cursan en el mismo instituto, y se buscará compatibilizar enseñanzas artísticas, musicales o de idiomas.

En segundo de Bachillerato se mantendrán las 14 horas de materias comunes, las 12 de materias de modalidad y las 4 de optativas.

Las optativas de primero se repartirán en tres franjas: una anual y dos trimestrales, con lo que los alumnos podrán cursar hasta seis optativas distintas en un solo curso.

Además, el decreto prevé introducir la visión competencial en el currículum de Bachillerato y partir la modalidad artística en dos: la musical y de artes escénicas, y la visual y plástica.

Las fuentes de Educación han avanzado también que el cambio en Bachillerato, que se hace en coordinación con el Ministerio de Educación, va en la línea de adaptar también las pruebas de acceso a la universidad, que son más memorísticas.

NUEVAS CALIFICACIONES

La Conselleria también ha justificado el cambio de calificaciones en Primaria y ESO del borrador del decreto de Currículums, según el cual los suspensos pasarán a ser de 'no logro' a 'en proceso de logro'.

Dichas fuentes han explicado que "en un paradigma de educación competencial no se entiende que un alumno no haya aprendido nada", si bien han recordado que el decreto está en fase de elaboración participativa y no han descartado cambios.

Esas voces del departamento también han lamentado que la desaparición de la asignatura de Filosofía del currículo de ESO viene dada por el decreto estatal, y por la misma razón --la provisionalidad del borrador-- no han descartado mantenerla en Catalunya.