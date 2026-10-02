Catalunya impulsa un organismo "pionero" de acceso a datos de salud para investigación

La consellera de Salud, Olga Pané, durante la presentación de Odas. - CONSELLERIA DE SALUD

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha impulsado un organismo "pionero" de acceso a datos de salud para investigación e innovación, informa en un comunicado de este viernes.

El Organismo de Acceso a los Datos de Salud para el Uso Secundario en Catalunya (Odas) garantizará una acceso "seguro" a los datos, con mecanismos de privacidad, control y publicidad de los resultados.

La consellera de Salud, Olga Pané, ha apuntado que, con su implementación, Catalunya refuerza su compromiso con la investigación, la innovación y la evaluación en políticas sanitarias, asegurando sus "máximos estándares" de seguridad y privacidad de los datos.

DE PADRIS A ODAS

En los últimos años, el sistema de Salud ha facilitado el uso secundario de datos para estas finalidades a través del Programa para la Analítica de Datos para la Investigación y la Innovación en Salud (Padris).

Desde su puesta en marcha en 2017, ha gestionado 700 peticiones de datos y ha firmado 115 acuerdos con 180 entidades; además, de las investigaciones llevadas a cabo a partir de los datos proporcionados por el Padris, se han publicado 38 artículos.

Hasta ahora, el alcance del Padris se centraba en el sistema de utilización pública catalán y sus centros de investigación, así como universidades públicas y entidades de investigación Cerca en Catalunya, mientras con la nueva plataforma el acceso a los datos se extiende al conjunto de la Unión Europea.