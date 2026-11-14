Catalunya incorpora la IA en el cribado de retinopatía diabética en atención primaria

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha impulsado un programa piloto para desplegar una solución de inteligencia artificial (IA) que apoya a los profesionales en la identificación de la retinopatía diabética, una complicación de la diabetes.

Desde su puesta en marcha en julio de 2026, en el marco de las iniciativas impulsadas por el Programa Salut/IA, ha permitido analizar 549 retinografías de 543 pacientes en 4 centros de atención primaria de Barcelona y Tarragona, informa la Conselleria de Salud en un comunicado.

En el último mes se han analizado 300 retinografías con esta solución, un 78% más que en las 4 semanas anteriores, que representan el 33% del total de retinografías realizadas por los 4 equipos de atención primaria durante ese periodo.

Se trata de una iniciativa de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas), con la colaboración del Servei Català de la Salut, el Institut de Diagnòstic per la Imatge, la Fundación TIC Salut i Social y los equipos asistenciales de los centros participantes.

Una de las "principales ventajas" de la solución es la rapidez en la obtención de los resultados, con un tiempo medio de 11 minutos desde la realización de la imagen hasta los resultados.

La retinopatía diabética es la causa más común de ceguera y deficiencia visual en adultos en edad laboral en el mundo, y su detección a tiempo "puede mejorar mucho" el pronóstico de los afectados.

AYUDA A LA CLASIFICACIÓN

Actualmente, los profesionales de la atención primaria son los responsables de hacer la primera valoración de retinopatía diabética y, ante indicios de patología, los pacientes son derivados a oftalmología, donde el especialista valora las retinografías y determina si hace falta una exploración presencial.

La nueva solución de IA analiza automáticamente las retinografías y apoya a los profesionales sanitarios en la clasificación de los pacientes según el riesgo de retinopatía diabética.

Salud prevé que, a finales de 2027, se haya formado a todos los equipos de atención primara de Catalunya en el uso de la tecnología para que todos los profesionales puedan beneficiarse de ella.