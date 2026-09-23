Catalunya incrementará un 17% las horas de atención precoz a niños este 2026

El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Raúl Moreno. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat incrementará un 17% las horas de atención precoz a niños este 2026, con una inversión de 73,2 millones de euros para llegar hasta las 2 millones de horas anuales, ha informado en un comunicado este miércoles.

Los Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Catalunya atendieron a 56.724 niños de menos de 6 años en el 2025, un 8% más que en 2024, siendo la cifra más alta registrada hasta ahora, con un aumento del 45,72% respecto a las cifras de 2015.

El Govern destinó 64,49 millones de euros a financiar 1.747.364 horas de atención en 2025, una inversión que permitió reforzar la plantilla de los 105 CDIAP con 130 profesionales más que en 2023, llegando a los 1.603 especialistas en fisioterapia, logopedia, trabajo social, psicología y terapia ocupacional, entre otras, además de una reducción de los tiempos de espera pasando de 40 en 2024 a 37,3 el pasado año.

MÁS TRASTORNOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Durante el 2025 la demarcación de Barcelona concentró gran parte de la actividad, con 41.322 niños atendidos, seguida de la de Girona (6.368), Tarragona (4.577), Lleida (3.189) y Terres de l'Ebre (Tarragona), con 1.268.

Los diagnósticos más frecuentes fueron los trastornos de desarrollo (19.97%), y más de la mitad fueron del espectro autista (TEA), seguidos de los trastornos de lenguaje y comunicación (18,59%), que han aumentado un 186% desde 2015, y los trastornos del desarrollo motor (12,21%).

La mayoría de las derivaciones llegaron de los ámbitos sanitario (53%) y educativo (34%), y casi el 60% de las nuevas solicitudes fueron para niños de menos de 3 años.

CDIAP DE LA CERDANYA

El conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, ha compartido estos datos tras visitar el CDIAP de la Cerdanya con motivo del 40 aniversario de este centro ubicado en Puigcerdà (Girona).

El Departament financió el pasado año 6.208 horas de atención, un 51,67% más que en el 2023, un incremento que ha permitido atender a más niños (un 11,9% más que en 2023, mejorar la frecuencia asistencial (de 0,49 horas por niño a 0,67) y reducir el tiempo medio de espera (de 47,17 días a 30,7).