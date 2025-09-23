Catalunya inicia los trámites de la ley de protección a los alertadores ante la corrupción

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Silvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes en el Consell Executiu la memoria preliminar del Anteproyecto de ley del sistema de alertas y de protección de las personas alertadoras, una norma que tiene el objetivo de crear un marco normativo único y propio en Catalunya para dar garantías a las personas informadoras ante posibles casos de corrupción.

La regulación normativa en este ámbito, defiende el Govern, es dispersa y dificulta su aplicación, por lo que esta norma pretende unificar de forma coherente y completa en un único texto las garantías de protección a los alertadores y el régimen sancionador asociado al mismo.

Tras la aprobación de la memoria preliminar, se abrirá el periodo de exposición pública de la norma, que será de 30 días en lugar de 15, "atendiendo la complejidad de la cuestión", en palabras de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque.

La norma tendrá como principios la garantía de la protección a los alertadores garantizando su anonimato, confidencialidad y prohibiendo represalias, así como garantizar que el sistema de comunicación de alertas sea seguro y fácilmente accesible, además de la mejora de la coordinación entre instituciones en este ámbito y con el sector privado.

Paneque ha explicado finalmente que la norma recogerá los trabajos iniciados por el anterior Govern, y contemplará las aportaciones tanto de la Oficina Antifrau de Catalunya como de entidades especializadas en esta materia.