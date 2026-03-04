Catalunya lidera la presencia femenina en puestos directivos con un 43% de mujeres, según Eurofirms

Archivo - Imagen de Eurofirms. - EUROFIRMS - Archivo

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Catalunya se alza como la comunidad con mayor presencia femenina en puestos directivos, con un 43% de mujeres, por encima de la media estatal del 36%, según datos compartidos por la empresa de gestión de talento Eurofirms Group.

El porcentaje de mujeres en puestos directivos en el territorio, además, ha aumentado 10 puntos porcentuales desde 2022, cuando la presencia de mujeres era de un 32%, explica la empresa en un comunicado este miércoles.

Este avance resulta significativo al tratarse de un territorio con mayor volumen de personas ocupadas en cargos de dirección, explica Eurofirms, lo que "demuestra que es posible combinar más contratación de directivos y mayor equidad de hombres y mujeres en estos puestos".

Otras comunidades como Navarra (43%), Castilla y León (41%) y Canarias (38%) también muestran avances sostenidos, y retroceden en otras como Murcia (24%), explica la compañía, mientras que a nivel estatal, a pesar de que la contratación de mujeres en cargos directivos se mantiene en línea con el 35% registrado en 2022.