Catalunya lleva al PE el debate sobre la medicina personalizada y los hubs de terapias avanzadas

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Biocat, en representación del ecosistema de innovación en salud en Catalunya, ha liderado en el Parlamento Europeo una jornada en la que se ha debatido sobre la importancia de la medicina personalizada y los hubs de terapias avanzadas en el futuro de la Unión Europea.

Se trata de la jornada 'Regions for Health Innovation: Personalised Medicine and ATMPs driving Europe's Future', en el marco del proyecto PRECISEU, con el apoyo del Govern, ha informado el Biocat en un comunicado de este martes.

La sesión, acogida por el eurodiputado Nicolás González Casares (S&D), ha reunido a más de 80 representantes de instituciones europeas, gobiernos regionales, pacientes, industria y centros de investigación para debatir cómo la medicina personalizada, las terapias avanzadas (ATMP) y los ecosistemas regionales pueden impulsar la innovación, la cohesión y la competitividad de la UE.

El Biocat, que preside el Consejo Europeo de BioRegiones (CEBR) y forma parte del comité de dirección de la Alianza Europea de Clústers, "refuerza así su papel en la articulación de estructuras europeas de innovación".

La sesión se ha abierto con la delegada del Govern de la Generalitat ante la UE, Ester Borràs, que ha subrayado que Catalunya "tiene un enorme potencial para contribuir a que Europa sea más resiliente e innovadora, especialmente en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la autonomía industrial o la salud".

"El objetivo es que estas iniciativas de innovación transfronteriza tengan éxito mediante la alineación de políticas a escala regional, nacional y europea, y a través de marcos de inversión que apoyen a las start-ups, pequeñas y medianas empresas, y scale-ups", afirma.