Catalunya logra en 2025 un "récord" de 517 millones de inversión en startups de salud, según Biocat

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Catalunya registró en 2025 un "récord histórico" de 517 millones de euros de inversión en startups y scaleups de salud y una actividad clínica y científica que la sitúa en posiciones de liderazgo internacional, según el Informe de la BioRegión de Catalunya 2025, elaborado por Biocat.

Estos 517 millones suponen un 43% más que en 2024 y un 7% más que el máximo de 2022; el capital de riesgo (VC) "sigue siendo el principal motor", con 327,6 millones de euros; y la inversión se ha concentrado en rondas de gran volumen, de las que las cinco primeras han acumulado el 47% del total.

El ecosistema de innovación en salud en Catalunya ha sumado 1.650 empresas (un 8,3% más respecto al año anterior) y 94 instituciones de investigación, y "consolida su peso macroeconómico": representa el 7,6% del PIB catalán y se sitúa como la tercera actividad económica de Catalunya a nivel de valor añadido bruto (VAB) y empleo.

Los indicadores de actividad empresarial e impacto se mantienen al alza, con un "nuevo máximo" de 48.691 millones de euros en facturación y supera los 306.000 puestos de trabajo (el 7,3% de la población ocupada).

SISTEMA CATALÁN EN FASE DE "MADUREZ"

En este sentido, la gran mayoría de empresas --un 90%-- son pymes y mayoritariamente se concentran en la provincia de Barcelona (93,4%), aunque el director general de Biocat, Robert Fabregat, señala que se constata una "progresiva desconcentración territorial".

Considera que el ecosistema de innovación de salud de Catalunya continúa avanzando en su fase de "madurez", ya que capta más inversión privada y competitiva y refuerza el liderazgo científico e investigación clínica.

La directora del Informe de la BioRegión, Silvia Labé, cree que el documento muestra una evolución al alza y "confirma la posición líder de Catalunya en innovación en salud", como uno de los hubs de salud más relevantes en Europa, y que también plasma la necesidad de conectar mejor investigación, industria, mercado y sistema de salud y una mayor coordinación, velocidad, políticas e inversión.

EXPORTACIONES

Consideran que la financiación pública competitiva ha tenido un papel "clave" para superar los 500 millones de euros y alcanzar este máximo: se han recibido 124,3 millones de euros en subvenciones, impulsadas principalmente por fondos europeos.

En cuanto a la inversión por subsectores, el 'biotec' "recupera el liderazgo" en 2025 con 347 millones de euros y representa el 68% del total anual; el 'tecmed' desciende hasta los 92 millones y el 'digital health' repunta hasta los 71 millones.

Por lo que respecta a las exportaciones, Catalunya "recupera el primer puesto en España" en exportaciones de productos sanitarios, con 9.165 millones de euros (el 45,7% del total en España), principalmente a Suiza, Alemania, Francia y Estados Unidos.

Preguntados por cómo puede afectar el contexto actual de Estados Unidos, Fabregat señala que "genera incertidumbre", pero defiende que las empresas catalanas tienen mercados diversificados, y Labé apunta que los mercados principales de exportación de Catalunya están en Europa.

LAS PATENTES, "UN PUNTO DE MEJORA"

Por otro lado, Catalunya ha participado en 297 proyectos Horizon en ciencias de la vida y la salud (2020-2024) y se sitúa "primera en Europa" en proyectos por millón de habitantes, y segunda en financiación por millón de habitantes.

En producción científica, Catalunya ha generado 54.521 publicaciones en ciencias de la vida y la salud (2020-2024), lo que representa casi el 35% del total de España, y es primera en Europa en porcentaje de artículos de alto impacto.

Fabregat considera que el "punto de mejora" son las patentes, para mejorar la capacidad de transferencia, y cree que debería haber en Catalunya una estrategia que permita patentar más y equipararse a los principales ecosistemas innovadores.

Este jueves se presentará el informe en un acto en el Auditori l'Illa de Barcelona, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y la de Salud, Olga Pané, así como agentes del ecosistema.