Catalunya mantiene activada la alerta Inuncat por previsión de lluvias fuertes este martes

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activada este martes la alerta del plan Inuncat por las previsiones de lluvias intensas de cara a esta tarde, y ha apuntado que hasta las 13 horas el teléfono de emergencias 112 ha recibido 206 llamadas que han generado 136 incidentes, pero sin ser "incidencias destacables".

A pesar de que la intensidad bajará, las lluvias pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos en comarcas de la Catalunya Central y del Penedès al Tarragonès, Alt Camp (Tarragona), la Garrotxa, Ripollès y la Selva (Girona), informa en un comunicado.

Durante esta madrugada pasada las lluvias han sido "muy intensas" y se han superado los 40 l/m2 en 30 minutos en diversos puntos, con 47,8 l/m2 en Mas de Barberans y en Miami Platja 47,3 (Tarragona).

Durante la noche y la mañana, los Bombers de la Generalitat han atendido 76 avisos relacionados con las tormentas, la mayoría de ellos se han concentrado en las primeras horas del día y han sido para retirar árboles u otros elementos de la vía pública, así como incidencias por acumulaciones de agua y problemas en desagües y canalizaciones, pero ninguna ha sido grave.

Finalmente, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) mantiene el seguimiento del episodio de lluvias e informa que de momento no hay ningún río fuera de su caudal ordinario.