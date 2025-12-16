Catalunya mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista, pero con medidas reforzadas en Navidad

El Gabinete de Coordinación Antiterrorista se ha reunido este martes para analizar la situación actual de amenaza en Catalunya - MOSSOS

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gabinete de Coordinación Antiterrorista se ha reunido este martes para analizar la situación actual de amenaza en Catalunya y ha acordado mantener el nivel de amenaza terrorista en 4 sobre 5, aunque con medidas reforzadas durante la Navidad, han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

En la reunión han participado el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y los máximos mandos del cuerpo, que han acordado reforzar los dispositivos policiales y las medidas de prevención y vigilancia en Catalunya durante estas festividades.

Las medidas de refuerzo prevén intensificar la seguridad en eventos y lugares con una gran presencia y aglomeración de personas y se mantendrán hasta el 8 de enero, potenciando la vigilancia en ejes comerciales, mercados navideños e instalaciones de transporte aéreo, terrestre y marítimo.

También se aplicarán medidas reforzadas en los centros de culto y actos religiosos, así como en objetivos e infraestructuras críticas, y se suman a las ya vigentes sobre intereses de Israel.

En la reunión se ha hecho un análisis del contexto actual en Catalunya, pero también a escala internacional, como el último atentado ocurrido en Sídney (Australia) durante la celebración de la fiesta judía Hanukkah, así como de la actividad policial realizada desde principios de año hasta ahora.