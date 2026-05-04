Catalunya movería 1.000 millones más al año si duplica su industria en defensa, según la Cámara

El exconseller y responsable técnico del estudio, Roger Torrent, en rueda de prensa este lunes en la Cámara de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha presentado una estrategia para duplicar la industria catalana en el sector de la defensa en 5 años y acelerar así su entrada al mercado europeo, con el objetivo de mover 1.000 millones de euros más al año y crear 10.000 empleos: "Es un mercado con unas barreras de entrada muy altas, pero a largo plazo proporciona mucha estabilidad y márgenes".

Lo ha explicado el exconseller y responsable técnico del estudio, Roger Torrent, en rueda de prensa este lunes para presentar 'El potencial de la base tecnológica e industrial de uso dual en Catalunya', del Observatorio de la Industria de la Cámara de Comercio de Barcelona, junto al jefe del Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara, Joan Ramon Rovira.

El estudio, que identifica 812 empresas con actividad o potencial en tecnologías de doble uso, alerta que el reto de Catalunya en el sector de la defensa es de posicionamiento, no de recursos.

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