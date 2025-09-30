Catalunya participa en la Fruit Attraction de Madrid para reforzar la proyección del sector

Representantes de la Conselleria de Agricultura en la Fruit Attraction de Madrid - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya participa desde este martes en la 17a edición de la feria internacional del sector hortofrutícola Fruit Attraction, en Ifema Madrid, para reforzar la proyección exterior del sector y acompañar al tejido empresarial en los procesos de internacionalización.

La participación catalana está coordinada por Prodeca, de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que acompaña a 30 empresas y entidades catalanas en un 'stand' conjunto en el Espai Catalunya, en el pabellón 5, y en total 116 empresas catalanas participan en el salón, informa la Generalitat en un comunicado.

Las prioridades actuales de apertura de nuevos mercados para la fruta dulce catalana se centran sobre todo en Asia y en Latinoamérica, en especial la apertura del protocolo en México con la fruta de semilla (manzana y pera).

Uno de los obstáculos a superar son las exigencias fitosanitarias previas a la obtención de los protocolos de exportación, así como el factor logístico del tiempo de tráfico, que en el caso de los envíos marítimos a Asia puede llegar a los cuarenta días.

Por este motivo, Prodeca y la Conselleria de Agricultura ponen el acento en negociar condiciones más favorables y en buscar alternativas logísticas para garantizar la viabilidad comercial.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

En el marco de la feria, Catalunya ha coordinado reuniones con representantes institucionales y empresariales del sector agroalimentario, como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto a representantes de Afrucat; la Canadian Produce Marketing Association (CPMA), y la cadena de distribución europea Edeka.

Las exportaciones de fruta y huerta catalana entre enero y julio de 2025 han sido de más de 587.000 toneladas por un valor superior a los 891 millones de euros, datos que suponen un crecimiento del 10% en valor y una disminución del volumen de casi el 7% respecto al mismo período de 2024.

Además, Catalunya cuenta con 375 empresas exportadoras regulares de fruta, cerca del 20% del total estatal.