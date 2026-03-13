Catalunya pondrá en marcha un servicio de transporte sanitario con drones entre Tremp y Lleida

Catalunya pondrá en marcha un servicio de transporte sanitario con drones entre el Hospital del Pallars y el Arnau de Vilanova de Lleida - GOVERN

LLEIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Catalunya pondrá en marcha a partir del verano un servicio regular de transporte sanitario con drones entre el Hospital Comarcal del Pallars, en Tremp (Lleida), y el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El futuro corredor se ha anunciado este viernes en una jornada en el Hospital Comarcal del Pallars en la que se ha presentado el informe 'Integración de drones en el sistema de salud', y la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha afirmado que el uso de drones mejora el tiempo de desplazamiento, reduce la emisión de CO2 y mejora la calidad con la que llegan las muestras biológicas, informa el Govern en un comunicado.

El proyecto lo lideran la Conselleria de Presidencia, a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), y la Conselleria de Salud, a través de la Fundació TIC Salut i Social, con el que pretenden mejorar los tiempos de respuesta y la equidad territorial en el envío de bolsas de sangre, muestras biológicas, fármacos y material médico de pequeñas dimensiones a zonas rurales y de montaña.

Pané ha destacado que esta tecnología refuerza la conectividad de los centros en entornos rurales y facilita una conexión más directa entre equipamientos: "Es una alegría que los drones sirvan para tecnología positiva en favor de las personas y la sanidad".

El informe elaborado por la Fundació TIC Salut i Social ha identificado 10 zonas estratégicas con 15 hospitales en los que se considera factible desplegar rutas de logística sanitaria a corto y medio plazo, entre las que se encuentran las regiones sanitarias de Lleida y Alt Pirineu i Aran, donde se desplegará la primera ruta.

El Govern trabaja para abrir próximamente dos nuevas que conecten las poblaciones de Tremp, Sort y Vielha (Lleida) y sus diferentes centros asistenciales como hospitales y centros de atención primaria.

El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, ha subrayado que el proyecto demuestra la apuesta de la Generalitat "por conseguir el liderazgo en cuanto a innovación responsable y con propósito de mejora de los servicios públicos a través de la tecnología, en este caso en el ámbito de la salud".

40 MINUTOS

El proyecto de corredor aéreo entre Tremp y Lleida ya ha consolidado la primera fase técnica y de seguridad, y ahora se está tramitando con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) la autorización avanzada que permitirá abrir rutas regulares de vuelos autónomos con todas las garantías.

Cuando se obtenga la autorización, prevista a partir de verano, se iniciarán los primeros vuelos del dron, con una duración de entre 40 y 45 minutos respecto a los cerca de 75 minutos que implica la ruta convencional por carretera.

La región sanitaria Alt Pirineu i Aran estudia establecer nueve corredores de drones para el transporte de muestras biológicas, fármacos y equipamiento sanitario entre Tremp, Sort y Vielha, y el Govern ha dicho que con esta activación Catalunya "se consolidará como un caso de referencia y marcará un precedente en el Estado" en la integración de drones logísticos en los servicios sanitarios.