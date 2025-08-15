Catalunya pone a disposición de las CC.AA. afectadas por los incendios un avión AVA de los Bombers

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha puesto a disposición de las comunidades autónomas afectadas por los incendios un avión terrestre Air Tractor (AVA) de los Bombers.

Lo ha dicho el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un apunte de X recogido por Europa Press, en el que ha asegurado que ayudarán "en todo lo que haga falta para apagar los fuegos".

Illa ha afirmado que siguen pendientes de la situación en Catalunya y ha pedido seguir las recomendaciones e indicaciones de Protecció Civil: "Máxima precaución y responsabilidad frente al elevado riesgo de incendio forestal este fin de semana".