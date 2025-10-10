Catalunya prevé invertir 150 millones hasta 2030 para impulsar la industria espacial

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en la presentación de la Estratègia Catalunya Espai 2030, celebrada en el Parc Astronòmic del Montsec, en Àger (Lleida). - EUROPA PRESS

El Govern se ha dotado de un fondo de capital público con una inversión inicial de 40 millones

La Generalitat prevé invertir 150 millones de euros hasta 2030 para impulsar la industria del espacio, en el marco de la Estratègia Catalunya Espai 2030, la nueva hoja de ruta del Govern para los próximos 5 años para desarrollar este sector.

Así lo ha explicado el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en el marco de la presentación de esta iniciativa, celebrada este viernes en el Parc Astronòmic del Montsec, en Àger (Lleida), donde también han paeticipado la secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo; el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés; el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort; y el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz.

"El sector espacial ya es una realidad y debemos hacer que crezca más y mejor. Tenemos que hacer que los sectores disruptivos crezcan más rápido y no con la velocidad normal porque el mundo evoluciona con más agilidad", ha subrayado Sàmper.

Ha destacado que el Govern ya se ha dotado de un fondo de capital público para impulsar el sector espacial con una inversión inicial de 40 millones de euros que se suma a los 7,5 millones de presupuesto para desplegar las primeras actuaciones en 2026.

El nuevo fondo estará gestionado por Avançsa, el organismo del Departamento de Empresa y Trabajo encargado de impulsar el ecosistema empresarial catalán mediante la colaboración público-privada.

JUAN CARLOS CORTÉS (AEE)

Durante la presentación, el director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés, ha manifestado que la estrategia espacial de Catalunya está "muy bien orientada" y ha dicho, textualmente, que tiene en la AEE un compañero de viaje absolutamente leal y entregado.

"Esperamos una involucración muy fuerte del sector espacial catalán", ha expresado Cortés.

También ha dado por seguro que España será uno de los primeros 10 países en desarrollar satélites y ponerlos en órbita.

"CRECER DESDE CATALUNYA"

En su intervención, la secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo, ha hecho hincapié en que la voluntad del Govern es que las empresas "puedan crecer y acceder al mercado desde Catalunya".

"Estamos generando mucho talento, pero para retenerlo y generar oportunidades desde aquí tenemos que fomentar proyectos desde las administraciones", ha argumentado.

Por su parte, el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, ha resaltado que este impulso representa para Catalunya "una oportunidad para diversificar su modelo productivo y mejorar el impacto de sus servicios públicos".

EJES ESTRATÉGICOS

La Estratègia Catalunya Espai 2030 es fruto del trabajo conjunto con los principales actores del sector espacial catalán, así como de expertos, instituciones y agentes internacionales para un sector "que debe ser clave para la reindustrialización de Catalunya".

La nueva estrategia del Govern se estructura en cinco ejes: disponer de más empresas innovadoras, más talento cualificado, más alianzas con sectores tractores, una presencia internacional reforzada y proyectar a Catalunya como referente del sector espacial.

8 MISIONES SATELITALES

La nueva estrategia del Govern prevé 8 misiones satelitales hasta 2030 para remar hacia la soberanía europea en comunicaciones espaciales.

Estas misiones se estructuran en dos ámbitos: la observación de la Tierra, para dar respuesta a situaciones de sequía, inundaciones u otras situaciones de emergencia, y las comunicaciones, para llegar a zonas remotas y hacer frente a situaciones como los apagones.