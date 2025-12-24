Catalunya prevé lluvias intensas y temporal marítimo sobre todo en el noreste hasta el viernes

Lluvias recientes este mes en Catalunya - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Catalunya prevé lluvias intensas y temporal marítimo servero en Navidad y Sant Esteve sobre todo en el noreste (especialmente el Alt Empordà y la Garrotxa, en Girona), por lo que Protecció Civil de la Generalitat activa en fase de alerta el Plan Inuncat, ya que prevé acumulaciones superiores a 100 l/m2 en 24 horas.

También seguirá las nevadas, que pueden empezar la próxima madrugada y afectar a gran parte del Pirineo y Prepirineo, llegando incluso al Altiplano Central y a los puertos de Tortosa-Beseit, informa el Govern este miércoles en un comunicado.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido varios avisos y prevé que el jueves y viernes pueda superarse el umbral de acumulación de lluvia (100 l/m 2 en 24 horas) en comarcas del noreste.

MAR

En el mar, el jueves y viernes puede haber olas superiores a 4 metros en el litoral central y norte, especialmente en las comarcas del Alt y Baix Empordà (Girona), y con menos probabilidad en la Selva, Barcelonès, Maresme y Baix Llobregat (Barcelona).

"Este fenómeno, combinado con la lluvia, dificultará que los ríos y rieras desagüen y se pueden producir inundaciones a las desembocaduras", advierte el Govern.

NIEVE

Desde la madrugada de este jueves y durante todo el día puede nevar con gruesos de más de 5 centímetros en cotas superiores a los 600 metros en comarcas del noroeste, en la vertiente norte del Pirineo y en la comarca de la Terra Alta (Tarragona).

La cota de nieve rondará los 500 metros en la meseta Central y Prepirineo Occidental, los 300 en la Terra Alta, y los 1.300 en el Pirineo Oriental, por lo que Protecció Civil tiene en prealerta el plan Neucat.