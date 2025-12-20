Catalunya prevé prorrogar 15 días más la mascarilla obligatoria en hospitales por la gripe

Varias personas con mascarilla a su salida del Hospital Universitario Vall d'Hebron, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha explicado que el Govern está trabajando para prorrogar 15 días más la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros hospitalarios y residencias por los índices de gripe en Catalunya.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, Fernández ha explicado que la situación epidemiológica sigue siendo alta, aunque ha apuntado que esta semana los casos se han estabilizado y podrían haber alcanzado ya el pico antes de lo previsto.

Ha indicado que actualmente hay 382 casos de gripe por cada 100.000 habitantes y que "desde hace cuatro días los casos van a la baja", aunque ha recordado que no se puede descartar un repunte.

También ha precisado que las urgencias están "presionadas, pero no colapsadas", y que esta semana la presión asistencial ha disminuido ligeramente respecto a la posterior al puente de la Purísima.

Fernández ha subrayado que la gripe no es ahora más virulenta, sino que afecta a más personas, y ha insistido en la importancia de la vacunación para evitar infecciones graves.

En este sentido, ha destacado que este año se han vacunado 110.000 personas más que el anterior, hasta alcanzar 1,3 millones de personas vacunadas en Catalunya.