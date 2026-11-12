Catalunya recibe 4.340 millones de los fondos MRR hasta 2024, según la Sindicatura de Comptes

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Catalunya recibió 4.340 millones de euros de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia hasta el 31 de diciembre de 2024, informa la Sindicatura de Comptes en un informe publicado este jueves.

El informe detalla que representan el 14,91% de los fondos recibidos por España y que 4.085,1 millones fueron recibidos por la Generalitat y el resto fueron asignaciones directas a universidades y centros de investigación.

A cierre de 2024, el 99.08% de los derechos liquidados por la Generalitat estaban cobrados y se habían pagado el 70,25% de los gastos reconocidos.

Del gasto total reconocido por la Generalitat entre 2021 y 2024, afectada por las ayudas no reintegrables recibidas, que fue de 2.355,45 millones, se destinaron a 43 entidades.

La Sindicatura ha recordado que la Unión Europea especifica que los estados miembros deben alcanzar todos sus hitos y objetivos antes del 31 de agosto de 2026.