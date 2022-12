Catalunya recupera unos 156,8 millones y pellizca del 'Gordo' y el segundo premio

También de un cuarto y cuatro quintos premios



BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha recuperado unos 156,8 millones de euros de los 394,3 millones jugados --un 39,7%-- en concepto de los 13 grandes premios del Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado este jueves, sin contar terminaciones, aproximaciones ni pedreas.

Ha pellizcado del 'Gordo', el segundo premio, un cuarto premio y cuatro quintos premios, en un año en el que el primer premio del sorteo ha tocado principalmente a A Coruña y Fonsagrada.

El número 5.490, agraciado con el Gordo, se ha vendido en administraciones de seis localidades catalanas para un total de 23,6 millones de euros: Barberà del Vallès (Barcelona), donde se han vendido cinco series; Barcelona, con tres décimos; Platja d'Aro (Girona), con tres décimos, y L'Hospitalet de Llobregt, Rubí y Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), con un décimo cada una.

La exalcaldesa de Barberà del Vallès (Barcelona) Sílvia Fuster ha sido una de las agraciadas con un décimo del primer premio del Sorteo de Navidad con un número compartido con cuatro amigas: "Estoy muy contenta por el municipio".

El propietario del estanco de Passeig de la Zona Franca 244 de Barcelona, donde ha caído parte del 'Gordo' Xavier Cañas, ha mostrado su felicidad por que el premio haya tocado "en un barrio obrero y trabajador, donde hay gente que lo está pasando mal".

La lotera de la administración número 13 de L'Hospitalet, Sílvia Menéndez, que ha repartido un décimo del 'Gordo', ha recibido la llamada de una persona que había comprado el número: "Le he dicho que no hacía falta que viniera, que nos mandara unos bombones y que disfrute".

SEGUNDO PREMIO

El número 4.074, segundo premio del Sorteo de Navidad 2022 ha vendido 90 series entre una administración de Olot y otra de Puigcerdà (Girona), para un total de 112,5 millones de euros.

El propietario de la administración de lotería número 1 de Olot (Girona), Alfredo Alfaro, que ha repartido 45 series del segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha recordado que vendió décimos del 'Gordo' en 2018.

Por su parte, el propietario de la administración número 1 de Puigcerdà (Girona), Luis Gil, que ha vendido también 45 series del segundo premio de la Lotería de Navidad, ha asegurado que "no había dado nunca ningún premio de la Lotería de Navidad".

CUARTO Y QUINTOS PREMIOS

El número 25.296, que ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo de Navidad, ha vendido 16 series en Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Barcelona.

La administración número 4 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), 'El ninot de la sort', ha vendido 15 series de un cuarto premio de la Lotería de Navidad --el 25.296-- a un bar del municipio, 'La paradeta ibèrica', regándolo con un total de 3 millones de euros, y el propietario de la administración, Josep Farré, ha afirmado que ha llamado al dueño del bar y que "no se lo creía".

Catalunya ha pellizcado en cuatro de los ocho quintos premios, siendo el 38.454 uno de los más celebrados, con 120 series vendidas en la administración número 19 de Tarragona, repartiendo 7,2 millones de euros.

La propietaria de la administración, Paqui Vergés, ha explicado que ha vendido los décimos por ventanilla: "Estoy muy contenta porque el número ha tocado a abonados que juegan todo el año con el mismo número".

Una premiada con un décimo del quinto premio 36.142 comprado en una administración de la plaza Urquinaona de Barcelona ha expresado su sorpresa por que le haya tocado por primera vez después de años jugando: "Me he quedado pasmada. Nunca me había tocado, estoy que no me lo creo".

DATOS VENTA EN CATALUNYA

Las ventas de lotería por el Sorteo Extraordinario de Navidad han subido en un 3,2% en Catalunya este año y se sitúan en 50,79 euros de gasto por habitante.

Los catalanes han gastado 394.328.360 euros este año, según los datos de la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), que ha facturado en total en toda España 3.180 millones de euros.

En Barcelona, las ventas han subido un 2,6% --con 276.625.980 euros y 48,41 euros por habitante--, y en Girona ha aumentado un 6,37% --con 31.694.180 euros y 40,29 euros por habitante--.

En Lleida, las ventas han aumentado un 2,42% --con 46.425.180 euros y 105,58 euros por habitante--, mientras que en Tarragona han subido un 5,96% --con 39.583.020 euros y 48,14 euros por habitante--.