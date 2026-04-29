Catalunya registra 259.300 jóvenes que estudian y trabajan y 155.200 'ni-nis' este primer trimestre

Archivo - Un hombre camina por una calle, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha registrado un total de 259.300 jóvenes de 16 a 29 años que estudian y trabajan al mismo tiempo --considerados 'si-sis', frente a 155.200 no ocupados y que no cursan estudios --llamados 'ni-nis'-- durante el primer trimestre de 2026.

Se trata de datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran que Catalunya se encuentra en la segunda posición estatal en cuanto a jóvenes 'ni-nis', con 155.200, por detrás de Andalucía, la primera, con 203.800.

Por provincias, Barcelona ha registrado en el primer trimestre de 2026 un total de 110.400 jóvenes de 16 a 29 años no ocupados y que no cursan estudios; Girona 18.800; Tarragona 17.100 y Lleida 8.900.

En cuanto a los jóvenes de 16 a 29 años ocupados y que también cursan estudios, Catalunya es la primera comunidad autónoma, con 259.300 jóvenes en esta situación, y la siguen la Comunidad de Madrid (182.200), Andalucía (140.400) y la Comunidad Valenciana (128.400).

Barcelona es la provincia catalana con más jóvenes que trabajan y estudian al mismo tiempo, con 197.300, seguida de Tarragona, con 27.100; Girona, con 20.600; y Lleida, con 14.300.

DATOS DE 2025

La cifra de jóvenes que estudia y trabaja en Catalunya ha incrementado en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025, cuando eran 237.800 jóvenes: 192.600 en Barcelona, 16.300 en Lleida, 14.800 en Tarragona y 14.100 en Girona.

También ha crecido en el primer trimestre de 2026 el total de 'ni-nis', ya que en el mismo periodo de 2025 eran 143.400 los jóvenes catalanes de 16 a 29 años que ni trabajaban ni estudiaban: 96.300 en Barcelona, 23.800 en Tarragona, 17.700 en Girona y 5.600 en Lleida.

ABANDONO TEMPRANO

Por otro lado, Catalunya registró en el primer trimestre de 2026 una tasa de abandono temprano de la educación del 15,03%, por debajo de comunidades como La Rioja (que lidera con el 18,64%) o Murcia (16,80%); pero por encima de otras como Navarra (la que tiene menor porcentaje, con 6,05%) o el País Vasco (6,44%).

El abandono temprano de la educación que mide el INE recoge el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa y no sigue ningún tipo de estudio o formación.