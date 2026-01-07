Catalunya reivindica la Europa de las regiones en una declaración por los 40 años en la UE

La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ofrece una rueda de prensa tras el Consell Executiu semanal, a 7 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

El Govern de la Generalitat ha aprobado este miércoles una declaración institucional con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, posteriormente la actual UE, en la que reivindica la Europa de las regiones.

El Govern defiende el protagonismo de las regiones en Europa: "Catalunya reivindica, ahora más que nunca, su compromiso con una Europa de las regiones, capaz de integrar la diversidad de sus territorios y que sitúe la proximidad a la ciudadanía en el centro del proyecto europeo", recoge un comunicado posterior al Consell Executiu de este miércoles.

El ejecutivo reafirma su compromiso con los valores que han hecho de la UE "un referente mundial": el respeto a la democracia y los derechos humanos, la pluralidad, la solidaridad, la cooperación y la convivencia.

Añade que estos valores se deben reforzar con determinación "ante el auge de extremismos que ponen en riesgo los principios democráticos y humanistas del proyecto europeo".

CATALUNYA EN LA UE

La declaración reivindica la entrada en el espacio común como "la entrada definitiva en un espacio de paz, libertad y progreso compartido".

"Las generaciones que han crecido en el marco europeo han disfrutado de oportunidades impensables antes: movilidad, cooperación, capacidad de crear, de competir y de construir conocimiento a escala continental", destaca.

"VOCACIÓN EUROPEISTA"

La declaración también recoge la voluntad del Govern de contribuir "de manera activa" a la construcción de una Europa más federal, más fuerte y más unida, textualmente.

Además, advierte que, para garantizar la seguridad, el bienestar y la libertad de las generaciones presentes y futuras "hace falta una UE cohesionada, con instituciones robustas y dotada de un presupuesto a la altura de sus objetivos".