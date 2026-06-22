Catalunya resuelve favorablemente 42.545 expedientes de extranjería desde este abril

Prieto, en el centro, junto a los subdelegados del Gobierno, este martes en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha tramitado 47.596 expedientes de extranjería en el marco del plan de choque en oficinas de extranjería para agilizar trámites, que comenzó este pasado abril, con un 99,8% resueltos y, de estos, 42.545 han sido favorables (el 89,6%).

Lo ha explicado el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, este martes en rueda de prensa para presentar los resultados de este plan de choque, junto a la subdelegada en Barcelona, Mari Carmen Garcia-Calvillo; el de Lleida, José Crespin; el de Girona, Pere Parramon y la de Tarragona, Elisabet Romero.

Prieto ha tildado de éxito este plan de choque porque 42.545 personas pasan de situación irregular a una situación administrativa con la que pueden residir y trabajar en España: "Son noticias muy positivas para el conjunto de la ciudadanía y los objetivos que este Gobierno había planteado".

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