Catalunya tendrá peligro de incendio toda la semana y más elevado el miércoles

Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu, a 8 de julio de 2026, en Pla de Manlleu, Aiguamurcia, Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activa toda la semana la alerta del plan Infocat ante la persistencia de alto peligro de incendio forestal durante toda la semana, y el miércoles se prevé "más elevado", informa en un comunicado este lunes.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso de calor diurno intenso para este lunes en las comarcas de la Noguera, Pla d'Urgell y Segrià (Lleida), y este martes se extenderá a Les Garrigues, Urgell, Pallars Jussà (Lleida) y Ribera d'Ebre (Tarrgona).

La temperatura será muy elevada toda la semana y alcanzará su pico de temperatura el jueves.