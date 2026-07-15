Catalunya vive este miércoles el día "más crítico" de calor y siguen activos el Procicat e Infocat

Un agente de Protecció Civil - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activos este miércoles el plan Procicat por calor intenso y el Infocat por el elevado riesgo de incendios, el día "más crítico" del episodio de altas temperaturas que son presentes en prácticamente todo Catalunya, informa en un comunicado ese miércoles.

El Meteocat prevé calor muy intenso pero será menos de lo que apuntaban las previsiones anteriores, si bien el viento de componente suroeste ha favorecido un aumento de las temperaturas, especialmente en el litoral y prelitoral.

Este miércoles por la noche también se prevé calor nocturno intenso de forma extensa en gran parte del territorio, excepto en el Pirineo y en el litoral norte de Girona, y este jueves el calor intenso quedará más restringido en las comarcas de Ponent (Lleida).

Los pronósticos apuntan que las temperaturas disminuirán progresivamente durante las próximas jornadas y se prevé que el descenso se mantenga hasta el sábado.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de tormentas secas se mantiene baja hasta este jueves por la tarde.