La Càtedra Apce-UPF alerta de que la producción de vivienda en Catalunya es la menor de España

Momento de la presentación del informe. - APCE

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Càtedra 'Habitatge i Futur' de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) ha alertado de que la producción de vivienda en Catalunya es la menor de España a pesar de ser una de las comunidades autónomas con mayor crecimiento demográfico, en un comunicado este miércoles.

La cátedra ha presentado su octavo 'policy brief', sobre 'Desafiaments de l'urbanisme sostenible', que hace un "análisis exhaustivo" sobre la situación actual y los retos de la producción de vivienda en Catalunya.

El documento señala que en Catalunya hay un "déficit crónico de producción de vivienda", especialmente en el área metropolitana de Barcelona, que, textualmente, amenaza la cohesión social y la sostenibilidad social.

Esta falta de oferta de vivienda es, junto a las dificultades que presenta el planeamiento urbanístico para generar vivienda suficiente y adecuada sin afectar al suelo, el gran reto del sector urbanístico en Catalunya.

Ha subrayado que los objetivos del planeamiento urbanístico muchas veces "no se acaban materializando y el desajuste entre lo que se desea y lo que se consigue va en aumento".