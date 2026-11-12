La Cátedra de Vivienda Digna UPF-BSM investiga cómo innovar en financiación de pisos asequibles

Rafael Angulo Cordero, presidente de la Fundación Metropolitan House - METROPOLITAN HOUSE - UPF-BSM

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La Cátedra de Vivienda Digna y Sostenible de la Universitat Pompeu Fabra / Barcelona School of Management (UPF-BSM), impulsada por Fundación Metropolitan House, ha conmemorado sus 5 años con una jornada de balance en que ha anunciado que ahora investiga sobre innovar en financiación de pisos asequibles y sobre la madera para construir.

La jornada ha abordado retos del acceso a la vivienda en Catalunya y toda España, con representantes institucionales y profesionales de los sectores inmobiliario y social, informan los organizadores este jueves en un comunicado.

La primera de la dos investigaciones en marcha analiza instrumentos innovadores de financiación para movilizar el capital necesario con el fin de impulsar nuevos proyectos de vivienda asequible y protegida.

La segunda se centra en el uso de la madera en la construcción residencial, con un análisis de toda la cadena de valor, desde la gestión forestal hasta aplicarla en la edificación.

La celebración del V aniversario ha llegado al día siguiente de la huelga general por la vivienda y al inicio de la campaña de las elecciones generales, en que este tema es uno de los protagonistas.

DÉFICIT "ESTRUCTURAL" DE OFERTA ASEQUIBLE

La jornada ha recordado un estudio de la Cátedra en 2025 que refleja un déficit "estructural" de oferta asequible en España: este tipo de vivienda es el 1-2,5% del total de hogares, frente al 15-25% de países europeos de referencia.

Otras investigaciones de la Cátedra han analizado fórmulas, como la colaboración público-privada, con mecanismos de cesión de suelo público y movilización de inversiones; nuevos modelos de provisión de vivienda social, inspirados en las housing associations europeas; yconstrucción industrializada, con potencial para reducir plazos de ejecución, costes e impacto ambiental.

El director de la Cátedra, Ramon Bastida, ha destacado que las medidas adoptadas para ampliar el parque de vivienda asequible tendrán efectos principalmente a medio plazo, mientras que las políticas de contención de precios ya empiezan a mostrar resultados, aunque todavía muy limitados.

MEDIDAS CONJUNTAS

El catedrático de la UPF-BSM Oriol Amat ha citado al Observatorio de la Pyme de Catalunya: el 68,6% de empresas encuestadas identifica al menos un factor relacionado con la vivienda o los desplazamientos entre las dificultades para cubrir vacantes, y el 28,3% renuncia a ampliar plantilla ante esos problemas.

Amat ha defendido abordar políticas conjuntamente, como promocionar vivienda asequible cerca de centros de actividad, mejorar conexiones con polígonos industriales e incorporar estas necesidades a los instrumentos de apoyo a las pymes.

UN DERECHO CONSTITUCIONAL

El presidente de la Fundación Metropolitan House, Rafael Angulo Cordero (que impulsó y financia la Cátedra), ha definido la vivienda como un pilar del Estado del bienestar y un derecho reconocido en la Constitución: "Queremos contribuir a hacerlo efectivo, impulsando, junto con la UPF-BSM, la investigación y el conocimiento necesarios".

El director general de la Fundación, José Vicente Muñoz, ha dicho que el objetivo de la Cátedra es a largo plazo, para que "el conocimiento que genera llegue a administraciones, empresas y entidades sociales y se traduzca en soluciones".

Un debate ha reunido a Anna Gener (Savills Barcelona), Montserrat Junyent (APIs de Catalunya), Donato Muñoz (Cevasa), Carme Trilla (Fundación Hàbitat3) y Toni Aira (periodista y profesor de la UPF-BSM): han hablado de cómo promover la construcción de este tipo de vivienda, qué hace la Administración, y los obstáculos al desarrollo del sector.

También han intervenido el secretario de la Fundación Metropolitan House, Josep Lluís Pellicer, y el director general de la UPF-BSM, José M. Martínez-Sierra, con la bienvenida del director general de Vivienda de la Generalitat, Jordi Mas, y la clausura del comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera.

El director general de la Fundación Metropolitan House, José Vicente Muñoz, ha entregado el Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster a Luis Javier Ramos Medina.