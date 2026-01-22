El CatSalut actualiza el servicio de eConsulta de La Meva Salut con nuevas funcionalidades

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha incorporado una nueva versión del servicio de eConsulta de atención primaria a La Meva Salut, que incorpora nuevas funcionalidades y una interfaz "más clara" e intuitiva.

La nueva versión incluye la mejora del proceso para iniciar una nueva consulta, que se ha simplificado, y un repositorio de archivos que permite visualizar en un único espacio todos los documentos e imágenes enviadas o recibidas, informa la Conselleria de Salud en un comunicado de este jueves.

El diseño es "más claro y visualmente más intuitivo", adaptable a móviles, tabletas y ordenadores, y se han incorporado también un sistema de notificaciones para cuando se reciben mensajes de los profesionales.

Asimismo, como en versiones anteriores, eConsulta dispone de un filtro por motivos que dirige cada consulta al profesional más adecuado de entre el equipo de atención primaria, lo que busca optimizar el tiempo de respuesta y reducir los trámites innecesarios.

La nueva versión de la eConsulta se empezó a desplegar de forma progresiva en julio de 2025 en varios equipos de atención primaria de Barcelona ciudad, y a lo largo de este enero se está extendiendo al resto del territorio.