El CatSalut dice que no se ha reducido "ningún servicio" en el Hospital de Vilafranca (Barcelona)

Garcia durante su intervención. - PARLAMENT DE CATALUNYA

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Alfredo Garcia, ha asegurado este jueves que "no se ha dejado de prestar ningún servicio" en el Hospital Comarcal del Alt Penedès, en Vilafranca del Penedès (Barcelona), ni en ningún centro del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, tras su creación en 2019 a partir de la fusión de los consorcios de ambas zonas.

En una comparecencia ante la comisión de Salud del Parlament de Catalunya, ha apuntado que la única excepción son los pacientes críticos, concentrados en el Hospital Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona), en la comarca del Garraf, "por razón de eficiencia, por razón de seguridad clínica y por razón de experiencia".

Ante críticas por parte del personal del Alt Penedès a lo largo de los últimos meses, que alertaban de cierre de servicios, más desplazamientos de los pacientes y más listas de espera, Garcia ha destacado que desde la creación del nuevo consorcio se han incorporado nuevos procedimientos quirúrgicos y especialidades médicas que no existían "en los dos hospitales por separados".

"No tenemos ninguna intención ni ningún interés de reducir ninguna cartera de servicios de ningún hospital. Este es un hospital de nivel 3 que tiene algunos servicios que no corresponden a un hospital de nivel 3, que corresponden a un hospital de nivel superior", ha apuntado.

Garcia ha reconocido problemas de accesibilidad y falta de profesionales, pero ha remarcado que desde la creación del consorcio se han incorporado 500 personas a la plantilla del Consorcio, y ha reivindicado la "apuesta" del CatSalut y la Conselleria de Salud en la zona, así como ha negado que haya falta de financiación, aunque sí que ha apuntado que es necesaria más inversión.

EL COMITÉ DE EMPRESA

Por su parte, en una rueda de prensa en el Parlament de Catalunya, la miembro del comité de empresa del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf Montserrat Blanco, junto a la miembro de la Plataforma ciutadana en defensa de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès Mercè Peral, han asegurado tener "unas realidades que no se corresponden con los que expone el CatSalut".

Han asegurado que, al estar centralizándose todo en el Garraf, su hospital está quedando "en segundo lugar", y han alertado de incumplimiento de garantías y de problemas con las listas de espera.

Asimismo, han afirmado que "no se ha hecho nada" desde que la infraestructura del hospital quedó dañada por la dana de 2024, y piden que se aborde esta cuestión y que se prepare la infraestructura de cara a posibles episodios similares.

Las representantes han reclamado inversión en tecnología de cirugía robótica, crear una UCI, asistencia pediátrica y recuperar servicios, así como revisar "la equidad del equipo directivo", para retener talento y recuperar la autonomía y potencia del hospital.