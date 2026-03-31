Cazorla (Celsa) asegura que la empresa "está saneada" y que busca oportunidades para crecer

Archivo - El consejero delegado de Celsa Group, Jordi Cazorla. - CELSA - Archivo

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ceo de Celsa, Jordi Cazorla, ha asegurado que la empresa "está saneada" y que busca opciones para crecer, tanto de forma orgánica como inorgánica, en una entrevista a 'Expansión' recogida por Europa Press este martes.

La voluntad de la compañía es comprar a otras empresas "aguas arriba y aguas abajo" de la cadena de valor del sector.

Cazorla ha explicado que la compañía "funciona con normalidad" tras la refinanciación de la deuda realizada después del cambio de control de la empresa en noviembre de 2023.

El directivo ha señalado que la deuda "está ahora por debajo de tres veces el Ebitda" y ha previsto un ahorro anual de 80 millones de euros en costes financieros.

Por otro lado, ha explicado que el plan de inversiones iniciado en junio de 2024 ha aportado 115 millones al Ebitda y las previsiones son que se alcancen los 176 millones a finales de este año.