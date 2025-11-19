CC.OO. de Catalunya alerta de que la vivienda es el mayor factor de desigualdad social

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha alertado de que la vivienda es el mayor factor de desigualdad social en Catalunya y ha pedido un "giro de 180 grados en las políticas públicas", en un comunicado este miércoles.

El sindicato ha asegurado que la crisis de la vivienda actual "tiene solución" si se afronta con reformas legislativas, fiscales y una ampliación del parque de vivienda asequible.

Son las principales conclusiones del estudio 'L'accés a l'habitatge a Catalunya. Un problema de classe', que asegura que la situación actual "no es causada por la falta de oferta, sino por la especulación, el desvío del parque hacia usos no residenciales y décadas de políticas públicas insuficientes".

Añade que el 25% de las viviendas en Catalunya son segundas residencias, que hay 106.000 pisos turísticos y que el 11% del parque está vacío, y que la vivienda protegida se ha reducido hasta los 100.000 pisos.

"Esto se traduce en una presión enorme sobre los hogares: los precios de compra han subido un 40% en diez años y los alquileres llegan a consumir hasta el 50% de los ingresos", apunta el documento.