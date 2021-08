CC.OO. de Catalunya avisa del "efecto negativo" del alza de precios de electricidad y vivienda

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha alertado del "efecto negativo" del alza de los precios de la vivienda y la electricidad en el poder adquisitivo de los trabajadores, después de que se hayan publicado este viernes los datos del Índice de Precios del Consumo (IPC).

El sindicato ha criticado en un comunicado lo que considera una capitalización de la renta disponible vía alquileres o precios eléctricos que "supone un freno importante a un crecimiento sostenible y equilibrado".

En Catalunya, el IPC interanual se sitúa en 2,8%, dos décimas superiores al mes de julio y una décima por debajo del indicador estatal, mientras que los valores de la inflación subyacente a nivel estatal del 0,6% muestran la influencia del aumento de los precios en los combustibles.

CC.OO de Catalunya ha afirmado que en contexto de crisis es "clave mantener el poder adquisitivo y la demanda", y ha criticado el incremento de los precios de transporte y vivienda --los que más han subido en Catalunya, con un 8,8% y un 8,4%, respectivamente--, que cree que concentran un consumo que se tendría que redistribuir en un abanico más amplio de productos y servicios.

El sindicato ha reprobado que "la extracción de rentas mediante productos básicos y esenciales supone una hipoteca", por lo que ha reclamado liderazgo público y medidas estructurales.

Entre sus demandas, destaca el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la activación de la negociación colectiva para la derogación de la reforma laboral, un nuevo Pacte Nacional per l'Habitatge y una gestión de inversiones públicas --con especial mención a los fondos Next Generation EU-- que no implique "una transferencia indirecta a grandes operadores".