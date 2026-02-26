CC.OO. de Catalunya desconvoca la huelga en FGC durante el MWC

Archivo - Un tren de FGC
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 18:49
BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha anunciado la desconvocatoria de la huelga en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que había anunciado entre el 2 y el 4 de marzo, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress 2026, informa en un comunicado este jueves.

La decisión ha sido tomada tras la mediación del conflicto en la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat y "ante discrepancias en la convocatoria de huelga con la empresa".

El sindicato ha asegurado que dará continuidad a las reivindicaciones en el marco de nuevas movilizaciones en las próximas semanas, mientras que Semaf mantiene los paros previstos para la semana que viene.

