CC.OO. de Catalunya desconvoca la huelga en FGC durante el MWC

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha anunciado la desconvocatoria de la huelga en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que había anunciado entre el 2 y el 4 de marzo, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress 2026, informa en un comunicado este jueves.

La decisión ha sido tomada tras la mediación del conflicto en la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat y "ante discrepancias en la convocatoria de huelga con la empresa".

El sindicato ha asegurado que dará continuidad a las reivindicaciones en el marco de nuevas movilizaciones en las próximas semanas, mientras que Semaf mantiene los paros previstos para la semana que viene.