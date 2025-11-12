CC.OO. de Catalunya pide medidas ante "dificultades de conciliación" dentro de Mossos d'Esquadra

La coordinadora del área de Igualdad y Conciliación Familiar de Mossos d'Esquadra de CC.OO. De Catalunya, Maria Mariscal, junto con los diputados del Parlament Andrés García Berrio (Comuns) y Laia Cañigueral (ERC) - EUROPA PRESS

La coordinadora del área de Igualdad y Conciliación Familiar de Mossos d'Esquadra de CC.OO. de Catalunya, Maria Mariscal, ha pedido un conjunto de medidas ante las "dificultades de conciliación" que viven los agentes del cuerpo, que actualmente atraviesan una situación compleja para poder lograrlo, según ella.

Así lo ha solicitado este miércoles en el Parlament de Catalunya acompañada de los diputados Andrés García Berrio (Comuns) y Laia Cañigueral (ERC), que han registrado una Propuesta de Resolución para que este tema se debata en la Comisión de Interior y Seguridad Pública "lo más pronto posible".

Según Mariscal, sus horarios implican renunciar a momentos familiares esenciales, trabajar cuando el resto de gente descansa y adaptar la vida personal y familiar a las necesidades del servicio: "A pesar de algunos avances en materia de igualdad y conciliación, sigue siendo el gran reto pendiente dentro del cuerpo de Mossos", ha dicho.

CONJUNTO DE MEDIDAS

Entre las medidas, la portavoz del sindicato ha reclamado ampliar las comisiones del servicio por proximidad al domicilio para personas que tengan hijos menores a su cargo, ya que el actual límite está fijado en los 2 años de edad: "Cuando un infante tiene 2 años, no deja de necesitar la presencia de sus padres. Al contrario, es un momento clave para el desarrollo emocional y familiar".

Por otro lado, ha planteado otorgar puntuación suficiente al personal del cuerpo con hijos menores en el marco de los concurso internos de traslado, con el objetivo de evitar que tengan que trabajar lejos de casa.

"No podemos permitir que los agentes con hijos menores se vean obligados a mantener una doble vivienda o pasarse horas en la carretera con el coste económico y emocional que esto comporta", ha esgrimido Mariscal.

FLEXIBILIDAD HORARIA

Desde CC.OO. también han propuesto un "mecanismo estable" de flexibilidad horaria cuando concurran motivos de conciliación familiar, ya que según Mariscal, la ley actual impide conciliar con dignidad y obliga a demasiadas familias buscar soluciones imposibles a costa de su descanso y salud mental.

En este sentido, una de las medidas es establecer una regulación específica para familias donde los dos progenitores sean mossos y así evitar situaciones como un trabajador que al salir de su turno se vea obligado a estar despierto para cuidar a sus hijos mientras el otro progenitor inicia su turno de mañana.

ERC Y COMUNS

Por su parte, García Berrio ha puesto en valor esta reclamación porque la ciudadanía necesita un cuerpo policial que esté en disposición de garantizar la seguridad, según él, y ha puesto de ejemplo que en las Unidades de Investigación todavía es más difícil poder conciliar por sus características, algo que ya se está notando por la falta de agentes en la última convocatoria, ha dicho.

Finalmente, Cañigueral ha subrayado la importancia de seguir garantizando el proceso de feminización que se está produciendo en el cuerpo, que se podrá asegurar siempre y cuando se empiecen a concretar medidas de conciliación.