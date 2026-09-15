CC.OO. de Catalunya pide "medidas más contundentes" para contener el impacto de la inflación

Archivo - Las mangueras con los diferentes tipos de gasolina, en una gasolinera de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha reclamado "medidas más contundentes" para contener el impacto de la inflación en los trabajadores.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a la publicación, este martes, del Índice de Precios de Consumo (IPC), que, en Catalunya, subió hasta el 4% en agosto respecto a un año antes, cinco décimas por encima del dato de julio (3,5%).

El sindicato ha pedido que se cree un Observatorio de Márgenes Empresariales en Catalunya para poder tener un "instrumento de control" sobre estos márgenes.