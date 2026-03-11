CC.OO. Catalunya pide volver a subir el SMI y controlar precios y vivienda ante la pobreza laboral

La secretaria de Trabajo y Economía de CC.OO. De Catalunya, Saida Ehliluch; la secretaria general, Belén López; y el responsable de Mercado de Trabajo, Albert Ferrer - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha instado este miércoles a seguir incrementando el salario mínimo interprofesional (SMI) y a controlar los precios de los productos básicos, anticipando las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, y de la vivienda para reducir la pobreza laboral.

Así lo ha explicado en la presentación del informe de pobreza laboral 2025, junto con el responsable de Mercado de Trabajo de la entidad, Albert Ferrer, y la secretaria de Trabajo y Economía del sindicato, Saida Ehliluch.

El estudio pone de manifiesto que la tasa de pobreza laboral en Catalunya se situó en el 10% el año pasado, un 0,4% menos que en 2024 y un 4,4% menos que en 2018, aunque alerta sobre aspectos como la parcialidad involuntaria, la temporalidad, la brecha de género y la precariedad en migrantes.

Con todo, se dibuja un escenario de reducción de la tasa de precariedad laboral, pero de aumento de personas en esta tesitura que se explica por el repunte de población trabajadora: en total, con datos correspondientes a 2024, hay 367.700 personas en pobreza laboral, 5.700 más que en 2023.

PERFIL DE LA POBREZA LABORAL

La radiografía el perfil de la pobreza laboral en Catalunya que dibuja el informe sería el de una mujer de mediana edad con origen extracomunitario y de familia numerosa o monoparental, con un nivel bajo de estudios y un contrato temporal a tiempo parcial en sectores como el agrícola, el hogar o la hostelería.

Albert Ferrer, que ha liderado el estudio, ha señalado que aunque la tasa de pobreza laboral sea inferior en hombres (10,6%) que en mujeres (9,5%), la situación "cambia cuando se analizan los ingresos de los hogares".

Las personas con un rango de edad medio (36-50 años) son también las más perjudicadas, en un momento de sus vidas en el que tienen que afrontar mayores gastos, así como quienes tienen menos estudios, con una tasa de pobreza laboral del 33,6%, muy superior a la de quienes tienen una educación superior (4,8%).

El origen también explica esta realidad: los españoles tienen una tasa del 5,5%, especialmente inferior que la de los extranjeros (19,4%) y extracomunitarios (21,1%); y el sector profesional, con cifras elevadas en agricultura y ganadería (31,5%), empleados del hogar (23%) y quienes trabajan en hostelería (19,3%).

SMI Y PRODUCTOS BÁSICOS

Belén López ha argumentado que subidas del SMI como las registradas en 2019, cuando pasó de los 736 a los 900 euros --para este año se sitúa en 1.221 euros--, han permitido "reducir la desigualdad, pero no es suficiente".

"Se decía que tendría un impacto negativo en la economía, pero se ha demostrado que ha traído dinamismo, así que hay margen para seguir incrementándolo", ha sostenido.

Dado el contexto geopolítico actual, con un conflicto en Oriente Próximo que ya representa un incremento de precios a escala global, la representante sindical ha llamado a "controlar los precios de los productos básicos", en contraposición con las voces que piden una rebaja del IVA en los supermercados, ha mencionado.

"Ahora que se avecina una inflación como la que tuvo lugar con la guerra de Ucrania, tenemos que evitar lo que ocurrió: que la subida de los precios de los productos no sea mayor que la del coste para las empresas", ha insistido.

LA "ASFIXIA" DE LA VIVIENDA

Otro gran protagonista de la jornada ha sido el mercado de la vivienda, del que la secretaria de Trabajo y Economía del sindicato, Saida Ehliluch, ha reprochado que sus "precios asfixiantes se están comiendo las mejoras salariales".

"La subida del SMI ha mejorado la vida de muchísima gente con salarios precarios, pero la vivienda actúa como contraparte y evita que la gente salga de la pobreza", ha analizado.

Con este diagnóstico, CC.OO. de Catalunya reclama medidas como la "intervención del mercado, construcción de vivienda pública de alquiler y topes de precios y actividades especulativas en este mercado".

TRANSPORTE PÚBLICO Y CONTROL HORARIO

El informe también apunta a una mejora del sistema público de transporte, que ha devenido esencial para el traslado de las personas trabajadoras en Catalunya y que está inmerso en la crisis de Rodalies, o el planteamiento de una mejora del control horario.

"Cada semana se realizan 2,5 millones de horas extra en España que no se remuneran, en un contexto en el que hay una elevada parcialidad involuntaria que afecta especialmente a las mujeres", ha alertado López, alegando que esta problemática afecta tanto a quienes las realizan con a las arcas públicas.