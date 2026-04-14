CCOO de Catalunya reclama "más recursos" para el proceso de regularización extraordinaria

Imagen de una oficina de extranjería en Barcelona - CCOO

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha defendido que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado este martes por el Consejo de Ministros es "totalmente necesario" y ha pedido al Gobierno de España que dote adecuadamente a las administraciones de personal y medios para poder llevar a cabo el proceso.

Según el sindicato, la magnitud prevista de la regularización hace que esta deba ir acompañada de más recursos para afrontar el "desafío", facilitando así la transparencia y agilidad de los miles de expedientes previstos.

"Es necesario mejorar la actuación de la Administración General del Estado con suficientes medios, una clave en la gestión eficiente y coherente con la defensa de la ocupación pública", ha añadido CCOO, a la vez que resalta que las externalizaciones suponen un deterioro del servicio público con fondos del Estado.