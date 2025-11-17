CC.OO. de Catalunya reclama "un pacto de cuidados" para eliminar la brecha salarial de género

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha reclamado "un pacto de cuidados" para eliminar la brecha salarial de género y señala el 18 de noviembre como el día simbólico a partir del cual las mujeres trabajadoras, en comparación con los hombres, comienzan a trabajar gratis hasta fin de año a causa de esta brecha.

"Aunque la brecha en términos porcentuales ha disminuido, desde CC.OO. advertimos que la diferencia absoluta en euros se mantiene estancada", informa el sindicato en un comunicado este lunes.

Según el estudio de brecha presentado en febrero, explica CC.OO, en 2022 los hombres percibieron de media 6.219,39 euros más que las mujeres: "Esta discriminación salarial no es fruto del azar, sino de la suma de la infravaloración de nuestro trabajo y el impacto de los cuidados en nuestra carrera profesional".

Por eso, remarcan la importancia de un pacto de cuidados integral en Catalunya que "dignifique el trabajo de las personas que cuidan, muy mayoritariamente mujeres".

Asimismo, el sindicato reclama que se dignifique el "derecho a ser cuidada y cuidado dentro de una sociedad donde todo el mundo, incluidas las administraciones, se haga corresponsable de una actividad que hasta ahora se ha desarrollado a costa del esfuerzo y la salud de las mujeres".