CC.OO. de Catalunya se une a la huelga en FGC del 2 al 4 de marzo coincidiendo con el MWC

Archivo - Un tren de FGC - FGC - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha anunciado que se une a la huelga convocada por Semaf en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre el 2 y el 4 de marzo, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress (MWC), en un comunicado este martes.

El sindicato ha asegurado que "lleva mucho tiempo recogiendo el malestar de la plantilla" y que la huelga se debe al inmovilismo de la empresa.

Ha añadido que "no se puede iniciar la negociación de un nuevo convenio sin resolver los incumplimientos del actual", cuya vigencia acaba a finales de este año.

CC.OO. ha señalado que la empresa "ha incumplido" los acuerdos de septiembre de 2024 que permitieron desconvocar la huelga convocada en este momento.

El paro se hará durante toda la jornada el 2 de marzo y en franjas de cuatro horas por turno --de 2.00 a 6.00; de 6.00 a 10.00, y de 14.00 a 18.00-- el 3 y 4 de marzo; la huelga convocada por Semaf incluye también paros este martes y miércoles en los FGC.