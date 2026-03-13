Una persona echa combustible en una gasolinera en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO de Catalunya ve amenazada la estabilidad de precios por el conflicto en Oriente Medio, por lo que ha reclamado a las administraciones que adopten medidas para evitar que la crisis impacte en los trabajadores.

El sindicato ha valorado en un comunicado este viernes los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya, que se situó en el 2% en febrero respecto a un año antes, el mismo porcentaje que en enero, según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Estos son los últimos datos de inflación de los que disponemos antes de poder ver qué impacto tendrán las restricciones de petróleo como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio", advierte el sindicato, por lo que ha reclamado garantías de que este eventual impacto en los precios en forma de inflación no recaiga en las personas trabajadoras

En este sentido, insta a los poderes públicos a prever este escenario y a "articular las medidas necesarias para proteger los hogares trabajadores", ya que considera que las familias aún no se han recuperado de la anterior crisis de precios.

"A pesar de la tendencia en los últimos meses que nos han situado en una progresiva normalización en los precios, no podemos dejar de señalar que el incremento desmedido del precio de la vivienda sigue dificultando enormemente el acceso a la vivienda por parte de las personas trabajadoras", añade.