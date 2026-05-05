CC.OO. Catalunya vincula la caída del paro con la estacionalidad y pide visión "más amplia"

Archivo - Entrada a una tienda de ropa en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO de Catalunya ha defendido que la caída en el desempleo registrada en abril en Catalunya está relacionada con la ocupación estacional, especialmente positiva en el mes de abril, lo que explica también su contraste con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados la semana anterior, y que situaron la tasa de paro en un 10,12%, por lo que pide una visión "más amplia".

El sindicato ha valorado en un comunicado este martes los datos del paro del mes de abril, que bajó en 8.949 personas en Catalunya (-2,77%), tras descender un 1,15% el mes anterior, y situando el número total de desempleados en 314.527.

"Hace falta adoptar una perspectiva temporal más amplia, alejada de la distorsión que siempre provoca la estacionalidad, para ver cuál es la tendencia predominante en el mercado de trabajo, si la que muestra la EPA o la que muestran los datos de paro registrado", ha pedido el sindicato.