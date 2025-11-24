CC.OO. Organiza 16 actos en Catalunya y pone el foco en la violencia vicaria por el 25N - CC.OO.

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha organizado 16 actos entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre a lo largo del territorio en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres (25 de noviembre), en un año en el que pondrá el foco en la violencia vicaria, informa en un comunicado este lunes.

"Los actos de conmemoración de este año reivindican, de nuevo, el derecho de todas las mujeres, niñas y niños a vivir libres de violencias y sin miedo, con seguridad y con igualdad de derechos", ha explicado el sindicato.

El acto central, bajo el lema 'Del dolor a la acción: combatir la violencia vicaria y machista', se celebrará este martes en Barcelona a partir de las 9:30 horas, y este año se centra en "una de las expresiones más devastadoras y más silenciadas de la violencia machista, como es la violencia vicaria".

"Se trata de una violencia que busca dañar a las mujeres a través de sus hijos e hijas. Una violencia que utiliza el poder del padre para castigar, controlar y perpetuar el dominio sobre la madre", ha alertado CC.OO. de Catalunya.

Por la tarde, tendrá lugar un Cinefórum titulado 'La implicación de los hombres en la erradicación de las violencias machistas' en la misma sede del sindicato en Barcelona y, posteriormente se sumará a la manifestación convocada por Novembre Feminista para denunciar "un sistema que no protege a las mujeres y perpetúa el machismo".