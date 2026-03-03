CC.OO. pide un "mayor impulso" para alcanzar el pleno empleo en Catalunya

Archivo - Trabajadores realizando obras en las Ramblas de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha celebrado que el mes de febrero en Catalunya haya registrado la cifra más baja de paro en ese mes desde 2008, aunque ha reclamado un "mayor impulso" para alcanzar el pleno empleo en el territorio.

Ha reaccionado de este modo a los datos del paro publicados este martes, que muestran que el paro subió en 2.039 personas en febrero en Catalunya (+0,63%), tras subir un 0,61% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 327.253.

El sindicato ha calificado de "buenos datos" el nivel de paro general, aunque ha añadido el algún matiz de que los más jóvenes, a diferencia de lo que ocurre con las personas de mayor edad, ven aumentar el paro juvenil, también en comparación interanual.