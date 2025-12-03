CCOO reclama "medidas urgentes" para proteger el empleo ante la crisis de la PPA

Un camión de la UME para el control de la peste porcina en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Industria ha solicitado este miércoles a las administraciones, tanto catalanas como al Gobierno central, que apliquen "medidas urgentes" para garantizar la seguridad de los puestos de trabajo, salarios y seguridad de los trabajadores del sector porcino ante el brote de Peste Porcina Africana (PPA).

El sindicato ha advertido en un comunicado que la inacción o falta de coordinación entre instituciones se podría traducir en despidos, pérdida de ingresos y un impacto económico que afectaría a centenares de personas.

"CCOO está haciendo un seguimiento exhaustivo de la crisis de la PPA que afecta a la provincia de Barcelona" y alerta de que no permitirá que esta crisis la acaben pagando los trabajadores, en sus palabras.

Junto a la reunión solicitada el pasado martes con ambas administraciones, CCOO también ha exigido este miércoles al Gobierno central que "acelere" los acuerdos bilaterales con los países que han vetado las exportaciones catalanas para que acepten productos de las zonas no afectadas por el brote de PPA.

La activación de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE), prohibir los despidos asociados a la PPA mientras dure la crisis sanitaria o ayudas económicas para proteger los puestos de trabajo son otras de las demandas del sindicato.

CASO GRUPO JORGE

En este marco, CCOO ha rechazado la decisión de la empresa cárnica Grupo Jorge de suspender a 300 trabajadores temporales a partir de este jueves para hacer frente a la situación derivada del brote de peste porcina.

"CCOO reclama a la empresa cárnica que se siente a negociar con la representación sindical para buscar soluciones acordadas que permitan afrontar esta crisis, que no podemos olvidar es coyuntural y no estructural, sin que esto implique una pérdida de empleo en el sector", ha dicho el sindicato.