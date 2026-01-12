CC.OO. y UGT afean a Sánchez Llibre (Foment) que pida que la nueva financiación reduzca impuestos

Archivo - El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT de Catalunya, Belén López y Camil Ros, han afeado al líder de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que pida que el nuevo modelo de financiación anunciado por el Gobierno sirva para bajar impuestos.

Así lo han explicado en una entrevista en 3Cat recogida por Europa Press, a la que también ha estado presente el presidente de Pimec, Antoni Cañete, para abordar cómo se deben emplear los 4.700 millones de euros extras que supondría el nuevo modelo para Catalunya.

López ha subrayado que los nuevos ingresos deberían ser finalistas: "Deben servir para mejorar la vida de la gente y las condiciones de las personas trabajadoras. Lo otro [rebajar impuestos] es defender Catalunya de otra forma", ha criticado López.

Por su parte, Ros ha asegurado que durante las negociaciones "nadie tiene por qué renunciar al concierto económico" --una de las reivindicaciones de Junts, clave para que se apruebe la medida--.

Sin embargo, se ha mostrado crítico con que Sánchez Llibre pida bajar impuestos, algo que para él "no debería ser así".

CAÑETE

Del lado de las patronales, Cañete ha aseverado que el modelo de financiación actual "es injusto y absolutamente desequilibrado", y ha reclamado que el nuevo sea tractor y blinde el principio de ordinalidad.

Ha resaltado la importancia de que se genere riqueza para que la economía catalana "sea productiva y justa fiscalmente".