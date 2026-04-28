CC.OO. y UGT de Catalunya exigen más seguridad laboral y niegan que exista absentismo

La secretaria general de CC.OO de Catalunya, Belén López, y el de UGT, Camil Ros, en la concentración por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el de UGT, Camil Ros, han exigido más seguridad en el ámbito laboral y han cargado contra los discursos que centran su relato en el absentismo, al considerar que la realidad es todo lo contrario, ya que el problema de Catalunya es el "presentismo".

Lo han dicho en declaraciones a los medios este martes minutos antes del inicio de una concentración ante Foment del Treball en Barcelona en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se han congregado un centenar de personas para reclamar más prevención de riesgos y recordar a las 125 personas que fallecieron en sus puestos de trabajo el año pasado.

Posteriormente, los representantes de ambos sindicatos han leído un manifiesto desde el escenario, donde han instado a los trabajadores a luchar con "uñas y dientes" por la actualización de los convenios de seguridad laboral.

51% DE PERSONAS QUE TRABAJARON ENFERMAS

"El problema de este país es un modelo empresarial tóxico, con un modelo de prevención completamente congelado, donde se evalúan los riesgos básicos, pero la mayoría de empresas no tienen evaluación de riesgos psicosociales", ha criticado López, que ha cifrado en un 51% las personas que han ido a trabajar enfermas en 2025.

Además, ha indicado sectores donde este porcentaje se incrementa hasta el 86%, como el de la hostelería, transporte o servicios sanitarios y sociales, y en cuanto a colectivos afectados, son las personas nacidas fuera de la Unión Europea y los jóvenes quienes más lo experimentan.

RELATO DE "'CUÑADO'"

López también ha cargado contra los relatos de "'cuñado'" que defienden que la gente joven no quiere ir a trabajar por salir mucho de fiesta o que repiten las bajas laborales: "Los hemos desmontado con todos los datos".

De hecho, Ros ha desmentido los informes que acreditan un 5-6% de absentismo en Catalunya y ha asegurado que este fenómeno se sitúa en el 0,06%, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del año pasado.

"La baja es la consecuencia y hemos de ir a la raíz del problema. Que es la falta de prevención y este modelo empresarial tóxico que genera beneficios a costa de la precariedad de las personas", ha concluido López.

SANIDAD PÚBLICA

Ros ha puesto el foco sobre el sistema de sanidad público y de mutuas, "pensado en el siglo pasado", al considerar que ante las dos principales causas de baja (problemas de ergonomía y salud mental) no hay suficiente apoyo público como para sufragar el problema.

Además, ha lamentado las demoras que se producen en los diagnósticos de la seguridad social, un problema que agrava la tramitación de las bajas y las altas: "Somos los primeros que nos queremos curar y que nos queremos curar pronto".

Finalmente, Ros ha cargado contra las "mentiras" las patronales y ha reprochado a los gobiernos que compren el discurso del absentismo, si bien les ha instado a apostar por las mesas de diálogo social y abordar la problemática de los altos ritmos en los puestos de trabajo.