CC.OO. y UGT critican la ayuda de 200 euros del Govern: "Es una ocurrencia"

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT de Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros, han criticado este lunes la ayuda de 200 euros, anunciada por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), parados y autónomos que hayan reducido su actividad.

En una rueda de prensa conjunta para presentar las actividades del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, Pacheco ha calificado la propuesta de "ocurrencia equivocada" y de falta de respeto al diálogo social.

Por su parte, Ros ha recordado que cada jueves se reúnen sindicatos y patronales, y ha pedido que se ordenen las propuestas y no se improvise porque los recursos públicos "son lo que son", así como que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pague.

Ha reivindicado que quien menos tiene es quien debe de tener más ayudas públicas y ha recordado que aún no se sabe cuánta gente en Catalunya no ha cobrado el paro: "Hay que saber si cobrarán este mes como toca y se les pagará lo que no les pagó del mes pasado".

DEVOLVER LAS PAGAS EXTRAS

Preguntados por la propuesta del Govern de destinar los fondos adicionales asignados por el Estado para este año y el pasado para los empleados públicos, un total de 30 millones de euros, a una retribución extraordinaria para sanitarios y profesionales, ambos sindicatos han pedido al Govern que devuelva las pagas extras pendientes.

Ros ha defendido que esta propuesta tendrá que pasar por la mesa de la función pública y ha sostenido que la mejor forma de reconocer a los trabajadores públicos es devolverles todas las políticas recortadas y actualizar sus condiciones de trabajo.

Pacheco, por su parte, ha sostenido que lo primero es que se hagan efectivas las pagas extras pendientes y que en todo caso se abra luego un proceso de negociación para abordar la compensación.

"No dejaremos que compren con un pago compensatorio, como una limosna caritativa, lo que es el valor fundamental que desarrollan los trabajadores públicos, lo que pedimos son mejores ratios de atención para sanidad y educación", ha razonado.

También preguntados por la situación de Nissan en Catalunya, han considerado capital que el compromiso adquirido por la Generalitat y el Gobierno en la fase previa ahora concluya con un "compromiso cierto" de que la empresa mantiene la actividad reactivando la ocupación.