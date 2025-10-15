CC.OO. y UGT reclaman en Barcelona una "paz duradera" en Gaza

La secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López (c), y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros (3d), durante la manifestación a favor de Palestina. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, han reclamado este miércoles en Barcelona una "paz duradera" en Gaza tras el alto al fuego alcanzado el pasado viernes.

Lo han dicho en el marco de una marcha conjunta de ambos sindicatos en solidaridad con Palestina, en la que reclaman "el fin del genocidio y la condena de la política genocida del gobierno israelí por parte de las administraciones".

López ha alertado de la "deriva autoritaria que está adoptando todo el mundo" y ha pedido que se juzgue al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, textualmente, por crímenes contra la humanidad.

"Hay una serie de 'señoros', depredadores, como Trump, Putin y Netanyahu, que están marcando con la ley del más fuerte cómo se hacen las cosas en el mundo", ha subrayado.

Por su parte, Ros ha explicado que la decisión de mantener la protesta se debe a la desconfianza ante este alto al fuego: "Ayer Netanyahu ya amenazaba con que se podía romper el alto al fuego", ha aseverado.

Por la tarde, está prevista una movilización unitaria con otros sindicatos, como CGT, IAC, Co.bas, CNT, COS y Solidaritat Obrera, así como entidades del sector educativo, y con Prou Complicitat per Israel y Comunitat Palestina de Catalunya, que arrancará en la estación de Sants y finalizará en el consulado de Israel en Barcelona.